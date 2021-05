Orlando Luz e Sidney levam o título de duplas em Antália

Orlando Luz, número 117 do mundo nas duplas, conquistou o título de duplas em Antália, na Turquia, evento com premiação de US$ 15 mil, disputado sobre o saibro.

O atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), e o paranaense Gabriel Sidney derrotaram na final os italianos Daniele Capecchi e Davide Galoppini por 6/7 (7/0) 7/5 10/4.

É a segunda conquista nas duplas em três semanas para Orlando em Antália.

