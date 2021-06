Orlando Luz é destaque brasileiro no ranking da ATP Monteiro manteve o número 1 nacional

Em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais nesta segunda-feira o destaque foi Orlando Luz, da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), que somou pontos do quali mais oitavas do challenger de Milão, na Itália.

Ele ganhou oito posições e foi ao 318º posto na tabela passando Pedro Sakamoto e Thomaz Bellucci. Nas duplas ganhou uma posição e é o 113º, melhor ranking da carreira.

O número 1 do país segue com Thiago Monteiro em 81º, Thiago Wild subiu um e é o 126º, João Menezes subiu um e é o 210º, Felipe Meligeni perdeu dois e é o 221º.

