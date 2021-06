Orlando Luz e Daniel Silva avançam às oitavas em Wroclaw Carol Meligeni desiste

Dois atletas da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), avançaram para as oitavas de final do torneio ITF de Wroclaw, na Polônia, evento no saibro com premiação de US$ 25 mil.

Orlando Luz, 318º colocado, marcou 6/2 6/4 sobre o qualifier tcheco Petr Michnev após 1h06min e enfrenta o russo Bogdan Bobrov, 445º colocado.

Daniel Dutra Silva, que passou o qualifying, derrotou o sueco Carl Soderlund por 7/5 6/3 e mede forças diante do italiano Alessandro Bega, 372º colocado e quinto favorito.

Oscar Gutierrez, sétimo favorito, passou pelo local Maciej Rajski por 6/3 6/4 e encara o tcheco Thomas Jirousek.

Na chave feminina do mesmo torneio, Carol Meligeni, 322ª colocada, desistiu com cãibras quando perdia por 4/6 7/6 (7/4) 4/0 após 2h34min de duração.

