Orlando Luz é campeão em Antália, na Turquia

Orlando Luz, atleta da ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), conquistou, neste domingo, o título do torneio ITF de Antália, na Turquia, evento sobre o saibro com premiação de US$ 15 mil.

Orlandinho superou na final o italiano Giacomo Dambrosi por 6/4 3/6 6/4 . Esta é a oitava conquista deste nível de torneio para o atleta da equipe catarinense, a primeira desde setembro de 2019. Ele somará dez pontos no ranking mundial da ATP a ser divulgado no meio de junho.

Ele conquistou o troféu de duplas ao lado do uruguaio Ignacio Carou. Os dois derrotaram na final a parceria dos italianos Andrea Basso e Daniele Capecchi por 7/5 1/6 10/7.

O atleta seguirá treinando nos próximos dias em Antália e irá para a disputa do quali do challenger de Bratislava, na Eslováquia, no próximo final de semana onde jogará também duplas com o gaúcho Rafael Matos com o qual venceu dois títulos este ano em Concepcíon, no Chile, e Tallahassee, nos EUA.

