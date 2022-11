Orizon fará emissão de R$ 400 mi em debêntures com esforços restritos

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 11/11/2022 - 21:47 Compartilhe

O conselho de administração da Orizon aprovou a emissão da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Orizon Meio Ambiente (OMA) no montante de R$ 400 milhões, com esforços restritos de colocação. Serão 400 mil debêntures.

Os recursos captados serão utilizados para refinanciamento de dívidas existentes da OMA, aumentando o duration e reduzindo o custo de capital, e financiamento do plano de expansão da companhia e suas investidas, informou a Orizon em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 11.

