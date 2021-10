Oriovisto Guimarães: desembarque mostra condução errada da política econômica

O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) afirmou que o desembarque de membros da equipe econômica mostra que a condução da política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro está “absurdamente errada”.

“Esses profissionais de altíssimo nível estão abandonando o barco por uma simples e boa razão: não querem manchar os seus currículos com uma política econômica absurdamente errada”, disse Oriovisto, que é relator da receita do Orçamento de 2022 no Congresso.

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, 21, os pedidos de exoneração do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e sua adjunta, Gildenora Dantas. Também pediram para deixar o cargo o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, e seu adjunto, Rafael Araujo.

“O presidente diz que não conhece de economia, que não é com ele, que é com o Paulo Guedes, mas mesmo assim ele determina que as coisas sejam feitas e Paulo Guedes obedece, procura um jeito”, disse o senador durante sessão do Senado, lembrando a acusação feita pelo chefe da pasta meses atrás contra ministros do governo que tentavam furar o teto de gastos hoje. “Quem é o fura-teto hoje?”, questionou.

