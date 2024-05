Orgulhosa de suas origens, Rebecca retrata cotidiano das favelas em seu novo single, ‘Peça Nova’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Na sexta-feira, dia 7 de junho, Rebecca lança o single “Peça Nova” nas plataformas digitais. A faixa que traz a rotina das favelas e mostra o dia a dia dos seus moradores chega acompanhada de um videoclipe, que foi gravado em outra comunidade carioca diferente da que Rebecca cresceu. É através desse projeto que Rebecca pretende quebrar os estereótipos que existem em relação à vivência na comunidade e sobre as pessoas que moram na periferia.

“Eu cresci em uma favela diferente da que gravamos, mas vivo do funk que também nasceu nas comunidades do Rio. Tudo o que eu tenho feito é destacar a importância da nossa cultura, valorizar o que temos de melhor e mostrar como nós somos grandes em tudo o que produzimos”, declara.

No videoclipe, Rebecca surge próximo a algumas pessoas armadas e afirma ter incluído essas cenas no projeto através de uma abordagem sensível. A cantora explica o cuidado que teve para humanizar os personagens e retratar como as cenas acontecem rotineiramente.

Afinal, as comunidades não devem ser definidas apenas como um lugar marginalizado, desvalorizado ou violento. “O boca a boca é perigoso, as pessoas falam sobre um território sem ao menos terem convivido dentro de uma favela. O crime existe, sim, mas não é só isso”, diz Rebecca

A cantora abre um parênteses para dizer que nem todas as experiências são iguais e por isso não se deve generalizar sobre como é a vida nas favelas: “Quero desconstruir essa imagem negativa que depositaram sobre nós e principalmente sobre o lugar onde vivemos”. Ela continua:

“Acho que a arte é um recurso muito acessível e eficaz para executarmos a nossa ideia com essa finalidade. A mudança dessa imagem está ao alcance das minhas mãos e por isso eu pretendo ampliar a visão do público a respeito do meu lugar de origem através desse novo projeto”, comenta.

Aos 25 anos de idade, Rebecca possui mais de 50 músicas lançadas. Entre essas, grandes hits como: “Ao Som do 150″, “Repara”, “Deslizo e Jogo”, “Tô Preocupada (Calma Amiga)” e “Barbie”, que ganhou um remix ao lado de MC Danny, da mexicana Dulce Maria e da colombiana Farina. O sucesso “Combatchy” também é um dos marcos da sua carreira, pois a colocou como a primeira mulher negra no topo da lista de músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.