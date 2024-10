Órgãos infectados com HIV: mais uma mulher é presa no Rio por envolvimento no caso

Da redação, com Agência Brasili Da redação, com Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-agencia-brasil/ 20/10/2024 - 12:44 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, neste domingo, 20, a segunda fase da operação contra os envolvidos na emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV. Foram cumpridos mandados contra oito alvos, sendo um de prisão e oito de busca e apreensão. Uma mulher foi presa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A polícia não divulgou a identidade da mulher presa neste domingo. Segundo jornais do Rio de Janeiro, a mulher presa trabalha como coordenadora do laboratório PCS LAB Seleme.

Segundo a Polícia Civil, além das diligências deste domingo, estão em andamento a análise dos documentos e materiais apreendidos.

Polícia Civil #RJ, por meio da Decon, com apoio do DGPE, deflagra a segunda fase da Operação Verum, contra envolvidos na emissão de laudos falsos, que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV. pic.twitter.com/SUsuTTuUPh — Polícia Civil RJ (@PCERJ) October 20, 2024

Outros 4 suspeitos seguem presos. Na sexta-feira, 178, a Justiça do Rio prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária do médico Walter Ferreira, sócio do laboratório PCS Lab Saleme, e dos funcionários Jacqueline Iris Bacellar de Assis, Cleber de Oliveira Santos e Ivanildo Ferreira dos Santos.

Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia do Consumidor, houve falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, com o objetivo de diminuir custos. A análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) desmembrou o procedimento que apura os falsos laudos emitidos pelo Laboratório PCS Saleme e instaurou novo inquérito para investigar o processo de contratação da empresa.

Entenda o caso

Dois doadores tiveram laudos errados para HIV assinados pelo laboratório PCS Lab Saleme, que era responsável pelas testagens antes que os órgãos fossem destinados a transplantes no estado do Rio de Janeiro. Os pacientes foram considerados negativos quando na verdade eram positivos para o vírus. Por conta disso, seis pacientes foram infectados com HIV em decorrência dos transplantes.

O PCS Lab Saleme foi interditado pela Vigilância Sanitária local até a conclusão das investigações, com foco na segurança dos transplantes. Novos exames pré-transplante estão sendo realizados no Hemorio.

A Fundação Saúde, que é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde e é responsável por gerir as unidades da rede estadual, convocou, de forma emergencial o segundo colocado em pregão, para assumir o lugar do laboratório PCS Lab Saleme. Uma nova licitação está sendo preparada.

O laboratório PCS Lab Saleme teve pelo menos três contratos com a Fundação Saúde. O laboratório tem, entre seus sócios, familiares do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que foi secretário estadual de Saúde de janeiro a setembro de 2023. Em nota divulgada por sua assessoria no último dia 11, o parlamentar disse que quando era secretário jamais participou da escolha deste ou de qualquer laboratório.

O caso, sem precedentes, é considerado grave pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e pelo Ministério da Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal e o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde coordenam uma série de ações para investigar a infecção por HIV de pacientes transplantados no estado do Rio de Janeiro.