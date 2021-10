Órgão regulador revoga licença da China Telecom nos EUA

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira a autorização para a subsidiária local da China Telecom operar nos Estados Unidos, citando “riscos significativos” à segurança nacional.

A votação da FCC ordena que a China Telecom Americas, controlada por Pequim, suspenda seu serviço em 60 dias, encerrando uma operação de quase 20 anos nos Estados Unidos, o que aumenta a tensão entre as duas superpotências econômicas.

A propriedade e o controle da empresa pelo governo chinês representam riscos importantes à segurança nacional e à aplicação da lei, “ao fornecerem oportunidades para que Pequim” acesse, armazene, interrompa e/ou desvie as comunicações dos Estados Unidos, o que lhe permitiria participar de atividades de espionagem ou outras prejudiciais ao país”, explicou a FCC.

A China Telecom enfrenta turbulências nos Estados Unidos há anos. Durante a presidência de Donald Trump, a empresa foi eliminada da lista da Bolsa de Valores de Nova York, juntamente com as empresas de telecomunicações estatais China Mobile e China Unicom, após uma ordem executiva do republicano.

Os reguladores dos EUA também tomaram medidas contra outras empresas de telecomunicações chinesas. O governo Trump iniciou uma campanha agressiva em 2018 para bloquear as ambições globais da Huawei, impossibilitando a gigante tecnológica de acessar componentes-chave e proibindo a mesma de usar os serviços do sistema Android.

