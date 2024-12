Órgão regulador dos EUA processa Walmart e Branch Messenger por abertura ilegal de contas

O escritório de Proteção ao Consumidor dos EUA (CFPB, em inglês) anunciou nesta segunda-feira, 23, que está processando o Walmart e seu parceiro fintech, Branch Messenger, por abrir ilegalmente contas de depósito para mais de um milhão de entregadores. Após o anúncio, as ações do grupo varejista tiveram o pior desempenho no Dow Jones Industrial Average na manhã desta segunda-feira, de acordo com o Dow Jones Market Data.

O regulador acusou o Walmart de “forçar os entregadores a usar contas de depósito caras para receber o pagamento” e “enganar” os trabalhadores sobre como eles poderiam acessar seus ganhos. O processo se concentra especificamente nos membros do programa Spark Driver do Walmart, onde contratados independentes organizam entregas por meio do aplicativo Spark Driver da empresa.

O Walmart e a Branch não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.