Órgão eleitoral anuncia Noboa reeleito presidente no Equador

O órgão eleitoral do Equador anunciou, na noite deste domingo, dia 13, que Daniel Noboa foi reeleito presidente do país no segundo turno que foi realizado hoje. Com 90% dos votos apurados, o líder de direita teve 55,93% dos votos contra 44,07% de Luisa González.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a opositora, de esquerda, disse que não reconhece os resultados e disse que houve fraude nas eleições. “O Equador vive uma ditadura”, afirmou. “Vivemos a fraude mais grotesca da História do país. Pediremos a recontagem dos votos”, afirmou Luisa a apoiadores em Quito.

Herdeiro de um magnata do setor bananeiro, Noboa é um dos governantes mais jovens do mundo, uma imagem que explora nas redes sociais. Vestindo um colete à prova de balas e liderando operações militares espetaculares, ele acumulou apoio como um político de mão de ferro contra o narcotráfico. Apesar da popularidade, organizações de direitos humanos denunciam abusos em seu plano de segurança.