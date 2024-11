Órgão de supervisão do Tribunal Penal Internacional pede “investigação externa” sobre seu procurador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2024 - 14:51 Para compartilhar:

O órgão de supervisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) pediu, nesta segunda-feira (11), uma “investigação externa” sobre acusações de suposta má conduta por parte do procurador-geral da corte, Karim Khan.

“Solicito, em nome da Presidência da AEP [Assembleia dos Estados Partes], uma investigação externa sobre os assuntos relacionados com a suposta má conduta do procurador do TPI”, escreveu em um comunicado o presidente desse órgão de supervisão administrativa e legislativa do TPI, Paivi Kaukoranta.

