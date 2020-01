Órgão antitruste abre investigação contra 9 times da Série A

ROMA, 08 JAN (ANSA) – A Autoridade Garantidora da Concorrência do Mercado (AGCM) da Itália anunciou nesta terça-feira (7) que abriu uma investigação contra nove clubes da Série A por suspeita de termos de contrato injustos ou “vexatórios” na venda de ingressos para a temporada e jogos individuais.

Os clubes que estão sendo investigados pelo órgão antitruste do país são: Milan, Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter de Milão, Juventus, Lazio, Roma e Udinese. A investigação refere-se a cláusulas contratuais que não reconhecem o direito de obter o reembolso total ou parcial do ingresso em caso de fechamento do estádio ou adiamento da partida. Segundo a AGCM, as cláusulas pretendem isentar clubes de pagarem indenizações nos casos que o adiamento de um jogo foi de responsabilidade direta do time.

As autoridades retiraram suas investigações contra o Bologna e o Parma, já que as duas equipes emilianas concordaram em modificar alguns de seus termos.

As investigações começaram em maio de 2019, quando os nove clubes mencionados não responderam ao pedido de remover ou modificar as cláusulas identificadas, já que as supostas infrações violam os artigos 33, 34 e 35 do Código do Consumidor do país.(ANSA)