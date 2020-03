Organizadores da Brazil Conference cancelam evento em abril por coronavírus

A organização da Brazil Conference anunciou o cancelamento da edição do evento neste ano, prevista para abril nos Estados Unidos. “É com muito pesar que comunicamos que a 6ª Edição da Brazil Conference at Harvard & MIT foi cancelada, por motivos de força maior, relacionados à propagação do Covid-19 (coronavirus) nos Estados Unidos e no mundo”, escreveram os organizadores.

Na nota, os organizadores afirmam que o cancelamento atende a orientações das instituições de ensino parceiras – Harvard e MIT -, que “emitiram notas oficiais restringindo a organização de eventos com mais de 150 pessoas”. Eles também informam que o valor dos ingressos adquiridos será integralmente devolvido. A Brazil Conference é uma organização composta por estudantes brasileiros em Boston.

Em 2019, a edição da Brazil Conference contou com a participação de autoridades brasileiras, como o vice-presidente, general Hamilton Mourão, e o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.