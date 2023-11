Organizador do show de Taylor Swift pede desculpas após morte de fã no Rio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2023 - 17:14 Para compartilhar:

O diretor da empresa responsável pela produção da turnê da estrela pop Taylor Swift no Brasil se desculpou, nesta quinta-feira (23), pelos problemas na organização do show da cantora americana no Rio de Janeiro, onde uma fã morreu em plena onda de calor na cidade.

“Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo criar locais de sombra nas áreas externas [ao local do show]; alterar o horário dos shows inicialmente programados”, disse Serafim Abreu, diretor-general da Time For Fun (T4F), em um vídeo publicado nas redes sociais da empresa.

Abreu também lamentou não “enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis”, já que muitas pessoas se queixaram da proibição de entrar com garrafas d’água no estádio Nilton Santos, zona norte do Rio, onde o show foi realizado, apesar de a sensação térmica beirar os 60º C no primeiro dia da apresentação da cantora no Rio, na sexta-feira passada.

“De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível”, acrescentou.

A estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu na sexta-feira passada no começo do show. A Time For Fun explicou na ocasião que ela tinha sido “prontamente atendida” e que a equipe médica no estádio tinha optado “pela transferência ao Hospital Salgado Filho após quase uma hora de atendimento emergencial”.

Segundo o jornal O Globo, um primeiro boletim da necropsia revelou que Ana Clara sofreu hemorragia pulmonar e três paradas cardíacas, porém mais exames ainda são necessários para determinar a causa da morte.

No dia seguinte à tragédia, a artista americana se disse “devastada”.

O show previsto para o sábado foi adiado para a segunda-feira, 20 de novembro, e começou uma hora após o anunciado (20h30 ao invés de 19h30), uma alteração que já tinha sido adotada no show de domingo, 19.

“Sabemos que com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo setor precisa repensar sua atuação diante dessa nova realidade”, afirmou Abreu no vídeo.

Taylor Swift, uma das estrelas pop de maior projeção na atualidade, continua esta semana a etapa brasileira de sua turnê, “The Eras Tour”, com shows na sexta, sábado e domingo em São Paulo.

