Organizada faz protestos contra diretoria do Corinthians: ‘Parem de sangrar o Timão’ Entre as pautas, o grupo mostrava insatisfação com o modelo da eleição para escolha de novo presidente marcada para o dia 28 de novembro

Um grupo de torcedores do Corinthians fez um protesto na noite de sábado em frente ao Parque São Jorge contra a diretoria do clube e o presidente Andrés Sanchez. Entre as pautas, o grupo mostrava insatisfação com a eleição marcada para o dia 28 de novembro.

– Conselheiro omisso e cagão. Pague seus ingressos e parem de sangrar o timão – dizia uma das faixas exibidas durante a manifestação.

Os torcedores pediam participação direta do ‘fiel torcedor’ no pleito eleitoral, atualmente, só os associados maiores de 18 anos e com mais de cinco anos de participação podem participar.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também