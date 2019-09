Organizada do São Paulo protesta após empate com o CSA no Morumbi

A principal torcida organizada do São Paulo realizou um protesto em frente ao portão principal do Morumbi após o empate por 1 a 1 com o CSA, na noite deste domingo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time foi chamado de “amarelão” e “sem vergonha”.

Os gritos já haviam sido ouvidos durante o segundo tempo da partida, antes de o São Paulo empatar aos 41 minutos. Depois do gol de Reinaldo, as críticas viraram incentivo à equipe, que não conseguiu virar o jogo. Após o apito final, torcedores vaiaram o time.

O protesto em frente ao Morumbi foi pacífico, sem registros de confusão. Cerca de 20 policiais militares ficaram de prontidão caso houvesse alguma invasão ao estádio.

O São Paulo não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Com o resultado neste domingo, a equipe caiu para o sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, dez a menos do que o líder Flamengo.

O São Paulo tem apenas a disputa do Brasileirão até o fim desta temporada, depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, além de ter ficado com o vice no Campeonato Paulista. O próximo jogo da equipe será no sábado, às 11h, contra o Botafogo, no Engenhão.