Organizada do Corinthians pede ‘expulsão imediata’ de Danilo Avelar após caso de racismo Gaviões de Fiel se manifestou na tarde desta quarta-feira por meio de seu perfil no Twitter. Jogador já assumiu o erro, mas clube ainda não se manifestou sobre alguma posição

Esta segunda-feira tem sido agitada para o Corinthians devido ao caso de racismo envolvendo Danilo Avelar, que assumiu o erro durante um jogo online. Agora foi a vez da maior organizada do clube se posicionar e pedir a “expulsão imediata” do jogador. O clube ainda não se manifestou sobre punição.

O caso tomou maiores proporções nesta madrugada, quando Avelar foi acusado de um comentário racista enquanto jogava uma partida de Counter-Strike: Global Offensive. O perfil (D.A35), que pertence ao zagueiro, disse: “Fih (filho) de uma rapariga preta”, fala que foi printada e espalhado nas redes.

Depois de Danilo pedir desculpas, assumir o erro e a autoria do comentário nesta manhã, a Gaviões da Fiel utilizou seu perfil no Twtiter para repudiar o caso e solicitou que o jogador seja imediatamente expulso do clube.

Confira o que diz a nota publicada pela torcida:

“BASTA!

O time do povo, o time de todos.

Não há paciência, e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo.

Os Gaviões da Fiel vêm, publicamente, pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar”

Após o caso se espalhar nas redes sociais, o perfil de Danilo Avelar ficou trancado e teve suas informações públicas alteradas. No entanto, o atleta não explicou esse fato em sua nota oficial. Durante a madrugada, respondendo a comentários, o zagueiro prometeu que veria o que estava acontecendo.

BASTA! O time do povo, o time de todos. Não há paciência, e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo. Os Gaviões da Fiel vêm, publicamente, pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar. pic.twitter.com/Vy0xYrLFCK — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) June 23, 2021

