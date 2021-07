Organizada do Corinthians critica bandeira do Flamengo na Arena: ‘Inaceitável e inadmissível’ Gaviões da Fiel soltou nota oficial na tarde deste domingo, em que foi disputado o Fla-Flu na Neo Química Arena. A torcida reforçou que não respeita a atual diretoria do clube

Devido à disputa da Copa América, dois dos principais estádios do Rio de Janeiros estão “bloqueados” pela Conmebol, por isso a solução foi trazer o Fla-Flu deste domingo para a Neo Química Arena, mas essa decisão não agradou a Gaviões da Fiel, que criticou a diretoria do Corinthians e se revoltou com os adereços de outro clube ornamentando o estádio no empate desta tarde.

A organizada, inclusive, soltou nota oficial para manifestar publicamente seu descontentamento com o ocorreu na Arena em jogo pela nona rodada do Brasileirão-2021. Algumas acusações foram feitas aos dirigentes do Timão, além da reclamação pela não cobrança de um valor pelo aluguel do estádio. Segundo o texto, não há respeito da Gaviões pela atual diretoria.

Ainda de acordo com a nota, a cobrança não aconteceu justamente para não dar motivos para que o Flamengo ocupasse os espaços do estádio com adereços do clube. Ainda assim, havia, por exemplo, uma bandeira rubro-negra na bandeira do escanteio. Fator que potencializou a revolta da organizada.

Confira, na íntegra, a nota oficial publicada pela Gaviões da Fiel:

“NÃO MEXAM COM O CORINTHIANS!

É totalmente INACEITÁVEL e INADMISSÍVEL a situação em que a Arena se encontra hoje, para o confronto dos times do Rio.

E esse é mais um dentre os inúmeros motivos pelos quais não concordamos e não respeitamos a atual diretoria do clube, que não entende e respeita a história do grande Sport Club Corinthians Paulista.

O Corinthiano NÃO ACEITA qualquer tipo de adereço que não seja do Sport Club Corinthians Paulista dentro da nossa casa.

OMISSOS!

Não houve qualquer pagamento de aluguel para esse jogo acontecer. A diretoria do clube está fazendo um favor para CBF, ao ceder o estádio enquanto o Maracanã está reservado para a Copa América.

O Corinthians não alugou o estádio para o Flamengo para não existir motivos de exigência referente a faixa de torcidas organizadas, porém, permitiu que fossem alterados espaços como a bandeira do escanteio, algo que não foi conversado e muito menos entrado em comum acordo.

Não existe um departamento jurídico competente hoje na diretoria do clube, tendo em vista que não conseguem escrever um contrato de aluguel com cláusulas descentes e cabíveis, não conseguem fechar contratos dignos com os atletas e continuam respondendo inúmeros processos trabalhistas.

Não misturem a história do Corinthians com essa politicagem podre e nojenta que vocês tratam internamente com outros órgãos.

Há um interesse tremendo em um grande cargo, não é? CORRUPTOS.

INCOMPETENTES”.



