Organizada do Atlético-MG divulga nota de repúdio contra ex-BBB Gabi Martins

A Torcida Organizada Galoucura, do Clube Atlético Mineiro, publicou nas redes sociais uma nota de repúdio sobre a presença da ex-BBB Gabi Martins no lançamento do novo uniforme oficial do time no próximo domingo (19).

A medida foi tomada após alguns torcedores descobriram um vídeo antigo em que Gabi aparece cantando o hino do Flamengo com a camiseta do clube e ainda beija o escudo rubro-negro.

“O Clube Atlético Mineiro é nosso maior amor e todo Atleticano é inteiramente leal ao clube não dividindo sua paixão. E não seria diferente nossa expectativa no lançamento do novo Manto Alvinegro, mesmo em meio à pandemia. Porém uma notícia que desestimulou nossa expectativa, foi a presença da ex BBB Gabi Martins que publicamente mostrou ser torcedora do nosso maior rival interestadual, sendo assim, jamais poderia nos representar em uma data tão importante”, diz o comunicado emitido no Facebook.

