Organização Marítima Internacional tem acordo para reduzir poluição

A Organização Marítima Internacional (OMI), uma agência da ONU, alcançou um acordo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa no transporte marítimo, muito poluente, segundo o projeto do pacto ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (7).

O texto, que deve ser promulgado ainda nesta sexta-feira, prevê a redução das emissões de substâncias poluentes em pelo menos 20% na comparação com 2008, com um objetivo de 30% até 2030 e de pelo menos 70%, aspirando 80%, até 2040″.

