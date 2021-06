Organização da Copa América inicia obras para melhorias no gramado do Estádio Nilton Santos, do Botafogo Responsáveis da CBF e Conmebol, entidades que organizam o torneio, estiveram presentes no estádio para avaliar instalações internas; gramado começa a ser remodelado

O Nilton Santos está, atualmente, em status de obra. A organização da Copa América, liderada por Conmebol e CBF, iniciou, no último domingo, as obras para melhorias do gramado do estádio do Botafogo, que será palco de sete partidas da competição internacional.

As obras foram intensificadas nesta segunda-feira, o que acontecerá de novo na terça-feira, já que a Copa América se aproxima do início e o atual estado do gramado do Nilton Santos não é o mais ideal possível. Profissionais contratados pela entidade cuidam do replantio e forma da grama.

Pessoas que estão envolvidas na organização da Copa América – uma mescla de executivos da CBF e da Conmebol – estiveram no Nilton Santos nesta segunda-feira para avaliar as condições do estádio e ver as instalações internas do local, como vestiários, área de imprensa etc.

A organização da Copa América também fará obras no campo anexo do Nilton Santos – local de treinos do estádio que fica logo ao lado do gramado principal – nos próximos dias. Representantes do Botafogo acompanham os processos de perto e aprovaram as mudanças.

O elenco comandado por Marcelo Chamusca, consequentemente, não poderá ficar nas dependências do estádio durante a realização da Copa América. A equipe começa a treinar no CT da Saferj a partir da próxima quarta-feira – e assim será até o final da competição de seleções.

