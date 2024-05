Organização da 8½ Festa do Cinema Italiano divulga datas de 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/05/2024 - 14:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – A organização da 8½ Festa do Cinema Italiano informou que a próxima edição será realizada entre os dias 27 de junho e 3 de julho em várias cidades do país.

O evento cultural, que em 2024 chega à sua 11ª edição, também contará com um novo conceito, baseado no “mercato” à italiana.

Nas “prateleiras” estarão 10 filmes em cartaz. As produções serão divulgadas nas próximas semanas através das redes sociais do festival.

O evento é realizado pela associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com organização logística da Bonfilm e com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, da Embaixada da Itália em Brasília, do Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro e em São Paulo, do Ministério da Cultura da Itália e da Cinecittà. (ANSA).