Orejuela treina normalmente e pode voltar ao São Paulo contra o Cuiabá

O lateral-direito Orejuela voltou a treinar normalmente no São Paulo, neste sábado, em preparação para o jogo contra o Cuiabá, na segunda-feira, no encerramento da 25ª rodada do Brasileirão. O jogador se recuperou de lesão recentemente, mas acabou ficando fora da partida anterior, o clássico com o Santos por 1 a 1, na quinta.

Naquele jogo, o técnico Hernán Crespo mandou o São Paulo a campo sem um lateral-direito de ofício porque Igor Vinícius se recupera de problema físico. O argentino escalou Igor Gomes improvisado no setor e fez elogios ao jogador ao fim do clássico.

Ao deixar Orejuela fora do jogo de quinta, Crespo surpreendeu porque o colombiano vinha treinando normalmente, após se reabilitar de lesão. Ao GE, o agente do jogador, Vinicius Prates, criticou a ausência de Orejuela no clássico, disse que Crespo “arquivou” o atleta e indicou que o jogador estava sem clima para seguir no clube.

Neste sábado, porém, o lateral colombiano treinou normalmente. E, mais uma vez, Igor Vinicius trabalhou no Reffis, em processo de recuperação de um trauma no olho. William e Walce também seguiram em tratamento. Os demais foram divididos em dois grupos. Um fez trabalho mais leve após atuar como titular no clássico. O outro foi a campo para uma atividade com bola.

O elenco do São Paulo volta a trabalhar neste domingo, no período da manhã, no CT da Barra Funda, na última atividade antes do confronto com o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Saiba mais