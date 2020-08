Orejuela acredita que Grêmio não recuou e deu azar no empate com o Flamengo

O Grêmio vencia o Flamengo até os 43 minutos do segundo tempo, mas deixou a vitória escapar. Após a partida, o lateral-direito Orejuela se mostrou satisfeito com o desempenho do time gaúcho e acredita que a equipe não recuou, mas deu azar no lance de gol de empate flamenguista, em pênalti convertido por Gabigol.

“Acho que fizemos um bom jogo, buscamos fazer o segundo gol até o final, mas aconteceu o lance do pênalti. Eu não vi o lance, não estava perto, parecia que a bola tocou na cabeça, mas depois o árbitro disse que tocou na mão”, comentou.

No lance do empate, Vitinho arriscou para o gol e o zagueiro Kannemann cortou a bola com a mão. Após consulta no VAR, o árbitro catarinense Rafael Traci marcou a penalidade máxima para o Flamengo. “Estávamos bem no jogo, mas acabamos sofrendo um pênalti. Isso faz parte do jogo. O juiz marcou e temos que aceitar e seguir trabalhando porque estamos atuando bem”, concluiu.

Desta vez, o Grêmio usou sua formação considerada titular. A delegação vai seguir no Rio de Janeiro, porque domingo à tarde vai enfrentar o Vasco, em São Januário, pela quinta rodada.

