++ Ordem de evacuação em Rafah é ‘desumana’, diz ONU ++

ROMA, 6 MAI (ANSA) – A ordem de Israel para evacuação do leste de Rafah é “desumana”, afirmou nesta segunda-feira (6) o alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk.

“Os habitantes de Gaza continuam a sofrer com bombas, doenças e até carestia. E hoje eles ouviram que precisam evacuar novamente enquanto as operações militares israelenses em Rafah ganham corpo. Isso é desumano e contraria princípios básicos do direito humanitário internacional”, destacou. (ANSA).