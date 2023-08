Orçamento em 2024 para MCMV será maior do que em 2023, diz secretário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 16:21 Compartilhe

O secretário Nacional de Habitação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Hailton Madureira, afirmou nesta quarta-feira, 23, que não há risco de que obras do Minha Casa Minha Vida parem por falta de orçamento para o programa nos próximos anos. Ele disse ainda que o orçamento para o programa deve aumentar no ano que vem.

“O orçamento do ano que vem, para Minha Casa Minha Vida, vai ser maior que neste ano”, disse ele durante evento do Santander, realizado em São Paulo nesta quarta-feira. Ele fez referência ao Orçamento do governo federal para 2024, que deve ser enviado ao Congresso na próxima semana.

Madureira disse que dos R$ 10 bilhões destinados neste ano para a Faixa 1 do MCMV, direcionada a imóveis para famílias de menor renda, R$ 2 bilhões serão para concluir obras que estavam paradas desde governos anteriores. Os demais R$ 8 bilhões são para novas contratações, afirmou, com o governo garantindo que as obras não serão paradas por falta de dinheiro.

“Estamos com dinheiro na frente, as empresas têm certeza de que vão receber”, afirmou o secretário. “Todo mundo vai ter a certeza de que vamos entregar o que formos contratar.”

Madureira também disse que com a garantia de orçamento, a demanda por imóveis com preços entre R$ 160 mil e R$ 180 mil deve acelerar. “Imóveis de R$ 160 mil a R$ 180 mil devem ter vazão via Minha Casa Minha Vida nunca vista antes”, comentou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias