Orçamento da Nasa de 2019 não deve receber impulso significativo de Trump

Apesar do governo de Donald Trump se comprometer a intensificar os programas de exploração humana na Lua e no espaço, pessoas familiarizadas com a Casa Branca não esperam nenhum aumento significativo do orçamento da agência espacial Nasa em 2019. De acordo com as fontes, existe um forte sentimento dentro da Casa Branca por colocar parcerias público-privadas na vanguarda das prioridades da agência, e os funcionários do governo Trump conversaram com potenciais parceiros.

Proponentes e opositores dessas iniciativas, no entanto, antecipam uma proposta de orçamento em que apenas algumas centenas de milhões de dólares sejam destinadas a novos esforços de exploração da Lua. A Nasa pode obter luz verde para transferir dólares adicionais de contas existentes, mas os congressistas também não antecipam aumentos importantes de financiamento. Fonte: Dow Jones Newswires.