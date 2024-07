Orban visita Ucrânia pela primeira vez desde o início da guerra apesar das tensões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/07/2024 - 3:11 Para compartilhar:

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, chegou nesta terça-feira (2) à Ucrânia, sua primeira visita ao país desde o início da invasão russa, apesar das tensões por sua proximidade com Moscou e sua oposição à ajuda militar para Kiev.

Orban, que acaba de assumir a presidência semestral da União Europeia (UE), “chegou a Kiev para uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky”, anunciou seu secretário de imprensa, Bertalan Havasi, citado pela agência húngara de notícias MTI.

“O tema mais importante na agenda é a possibilidade de construir a paz”, declarou Havasi.

A visita à Ucrânia do primeiro-ministro húngaro, um político ultraconservador que é o governante há mais tempo no poder na União Europeia (UE), acontece um dia após ele assumir a presidência semestral do bloco de 27 países.

A Hungria, como país membro da UE e da Otan, tem uma influência crucial no apoio que os países ocidentais concedem à Ucrânia.

Orban questiona a ajuda financeira e militar da UE à Ucrânia. Ele bloqueou durante semanas um pacote de ajuda, o que provocou um atraso que foi criticado pelo governo de Kiev.

Também expressou dúvidas sobre as iniciativas para a abertura de um processo de adesão de Kiev à UE, mas neste caso optou pela abstenção, sem vetar o avanço do projeto.

A Hungria é contrária às sanções contra a Rússia, mas até o momento apenas tentou impedir as restrições impostas pela UE, sem bloqueá-las diretamente.

Em outubro de 2023, Orban se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Pequim. Ele foi o primeiro governante da UE a ter um encontro com o chefe de Estado russo desde o início do conflito na Ucrânia.

As suas relações com Zelensky são muito tensas e Orban já o chamou de um de seus “opositores”.