Orações em massa nas ruas do Iraque em apoio a influente clérigo xiita

Dezenas de milhares de pessoas participaram de orações massivas na Zona Verde de Bagdá, nesta sexta-feira (5), uma nova demonstração de força do influente clérigo xiita Moqtada Sadr depois que seus opositores ofereceram apoio condicional ao seu pedido de eleições antecipadas.

Sadr, uma figura política e religiosa proeminente em um país rico em petróleo, mas devastado pela guerra, está em crise com uma aliança xiita rival apoiada pelo Irã há meses.

Milhares de fiéis convergiram para a grande praça na normalmente segura Zona Verde, a área onde o governo, os edifícios diplomáticos e o Parlamento estão localizados, ocupada por seus apoiadores em 30 de julho.

Durante a oração em massa, os pedidos de reforma e rejeição à corrupção podiam ser ouvidos. Muitos dos fiéis voltaram mais tarde ao Parlamento ocupado e aos jardins circundantes.

O evento religioso foi convocado como uma demonstração de apoio à exigência do clérigo de convocar eleições antecipadas no país, possibilidade que a aliança opositora aceitou com condições, apesar de as últimas eleições gerais terem ocorrido há apenas dez meses.

Desde então, as negociações pós-eleitorais entre o bloco de Sadr – o maior no Parlamento – e outras facções não foram bem sucedidas e o país não conseguiu nomear um novo governo, primeiro-ministro e presidente.