Oracle anuncia acordos com Google Cloud e OpenAI

André Cardozo 12/06/2024 - 9:10

Como parte dos anúncios feitos durante a divulgação dos resultados financeiros do último trimestre, a Oracle anunciou duas parcerias envolvendo sua divisão de nuvem, a Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Google Cloud

A parceria com o Google Cloud vai combinar os recursos das nuvens Oracle e Google em 11 regiões globais, incluindo São Paulo, permitindo que os clientes implantem cargas de trabalho de uso geral sem cobranças de transferência de dados entre as nuvens das duas empresas.

Além disso, ainda este ano estará disponível o recurso Oracle Database@Google Cloud, que permitirá rodar aplicações dos bancos de dados Oracle na nuvem do Google Cloud. Para que o recurso funcione, estruturas de hardware da Oracle serão montadas dentro de datacenters do Google Cloud.

A parceria se estenderá também a recursos de inteligência artificial, a partir da integração de plataformas da Oracle com os serviços Vertex AI e Gemini, do Google.

OpenAI

A parceria com a OpenAI, do ChatGPT, permitirá que a empresa expanda suas ofertas de produtos de IA – que atualmente rodam na nuvem Microsoft Azure – para a estrutura de nuvem da Oracle. Com isso, parte das cargas de trabalho dos produtos da OpenAI passará a rodar na estrutura da OCI.