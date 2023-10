Oracle NetSuite ganha recursos de IA generativa

André Cardozo 17/10/2023 - 14:15 Para compartilhar:

De Las Vegas (EUA)

O Oracle NetSuite – plataforma baseada em nuvem para gestão de finanças, RH, estoque e outros recursos de empresas – faz 25 anos neste ano. No evento que celebrou a ocasião, a Oracle anunciou uma série de novidades para o produto, incluindo o Text Enhance, ferramenta baseada em recursos de IA generativa (Gen AI), tendência de tecnologia que ganhou força após o surgimento do ChatGPT.

Em sua apresentação, Evan Goldberg, fundador e EVP do Oracle NetSuite, relembrou os primeiros anos do NetSuite, um dos primeiros de sua categoria a usar a nuvem. E traçou um paralelo com os atuais avanços em Inteligência Artificial. “Os atuais avanços em IA são hoje tão disruptivos como era o uso da nuvem há 20 anos”, disse.

O Text Enhance, vai permitir que departamentos de empresas clientes do NetSuite usem Inteligência Artificial para gerar conteúdo específico de suas áreas. Por exemplo, se um consumidor entra em contato com o setor de vendas procurando por um produto ou serviço, o Text Enhance facilita a criação de um e-mail de resposta personalizado. O e-mail pode incluir, por exemplo, imagens do produto, preço e detalhes de entrega, combinando informações de diferentes áreas. A ferramenta também gera textos completos de descrições de produtos a partir de poucas palavras-chave inseridas pelo usuário.

O Text Enhance também poderá ser usado por áreas de finanças para fechar balanços financeiros de forma mais rápida e gerar resumos de relatórios financeiros, liberando mais tempo para tarefas mais estratégicas. Na área de RH, a ferramenta poderá ser usada para escrever descrições e requisitos de vagas abertas e criação de conteúdo para ações internas de relacionamento com funcionários, entre outras funções.

A nova ferramenta de Gen AI vai rodar com base em modelos de linguagem (LLMs) hospedados na nuvem da própria Oracle, incluindo modelos criados pela Cohere, startups de IA que já tem parceria com a Oracle.

Aposta no Brasil

A Oracle – que comprou o NetSuite em 2016 e desde então vem reforçando o desenvolvimento do produto – tem planos agressivos para a plataforma no Brasil. Em novembro do ano passado, foi anunciada a localização de mais recursos para o País, incluindo melhorias nas áreas de faturamento e impostos.

Durante o evento em Las Vegas, a Oracle anunciou que a versão brasileira do NetSuite vai passar a atender também empresas do setor de manufatura. “Até o momento apenas empresas de serviço eram atendidas. Com a abertura para as empresas de manufatura, ampliamos fortemente o alcance do produto”, conta Adriano Arroyo, diretor do Oracle Netsuite no Brasil. Entre as empresas que usam o NetSuite na América Latina estão as startups brasileiras Nomad, Conta Azul e a mexicana Kayak. No mundo, o NetSuite tem mais de 37 mil empresas como clientes.

Gustavo Moussalli, VP da Oracle Suite para América Latina, explica que a entrada em um novo segmento representa uma mudança na forma de oferecer a plataforma aos clientes. “Anteriormente, perguntávamos ao cliente o que ele queria em uma plataforma de ERP. E as respostas às vezes eram vagas demais ou englobavam muita coisa. E isso atrasava os projetos. Com essa nova estratégia – batizada de SuiteSuccess – analisamos nossos atuais clientes, dividimos em categorias e então observamos como empresas de um determinado setor estavam usando o nosso produto. A partir disso então montamos um modelo de melhores práticas, e já chegamos com ele pronto para possíveis novos clientes. Já dizemos para ele ‘no seu setor, é dessa forma que o produto é usado’. Assim, a velocidade de implementação dos projetos aumenta muito”, detalha o executivo.

* O jornalista viajou a convite da Oracle

