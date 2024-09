Oracle e AWS anunciam parceria e conexão entre nuvens

André Cardozo 09/09/2024 - 19:04 Para compartilhar:

A Oracle e a AWS anunciaram nesta segunda-feira (9) a iniciativa Oracle Database@AWS. A oferta permitirá aos clientes acessar o Oracle Autonomous Database em infraestrutura dedicada e o Oracle Exadata Database Service dentro da nuvem AWS.

A solução oferecerá uma experiência unificada de administração entre as nuvens da Oracle (Oracle Cloud Infrastructure) e da AWS. Com a novidade, as empresas afirmam que haverá simplificação nos processos de gestão de bancos de dados, faturamento e suporte a clientes.

Além disso, clientes da Oracle poderão conectar seus dados a aplicativos na nuvem da AWS, o que inclui serviços de inteligência artificial. Em comunicado, o CTO e presidente da Oracle, Larry Ellison, ressaltou que a empresa “vê uma grande demanda de clientes que desejam usar múltiplas nuvens” e que, com a conexão entre as nuvens das duas empresas, a Oracle pretende “oferecer aos clientes o melhor desempenho de banco de dados e rede possível”.

Com a parceria, haverá ainda opções mais flexíveis para migração de bancos de dados da Oracle para a nuvem AWS. Além disso, uma experiência de compra simplificada no AWS Marketplace permitirá que os clientes adquiram serviços Oracle Database usando seus compromissos existentes com a AWS .

Outra novidade é a integração com o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), para realizar backups e restaurações de bancos de dados.