Oracle anuncia lucro acima do esperado e parceria com Amazon; ação salta 8% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 18:42 Para compartilhar:

A Oracle teve lucro líquido de US$ 2,93 bilhões, ou US$ 1,03 por ação, no primeiro trimestre fiscal encerrado em 31 de agosto, acima dos US$ 2,42 bilhões, ou US$ 0,86 por ação, no mesmo período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 9. O resultado superou as projeções dos analistas pesquisados pela FactSet, que previam lucro de US$ 2,65 bilhões. A companhia divulgou ainda uma parceria com a Amazon Web Services.

As ações subiam 8,81% perto das 18h18 (de Brasília), após o encerramento das negociações na sessão das bolsas de Nova York.

A provedora de software em nuvem anunciou que sua receita aumentou 6,9% para US$ 13,31 bilhões, superando os US$ 13,23 bilhões esperados pelos analistas.

O acordo da Oracle com a Amazon Web Services engloba o lançamento do Oracle Database@AWS, que permite aos clientes acessar o Oracle Autonomous Database em infraestrutura dedicada e o Oracle Exadata Database Service na AWS. O Oracle Database@AWS fornecerá aos clientes uma experiência unificada entre a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e a AWS, promovendo a gestão simplificada de banco de dados, faturamento e suporte unificado ao cliente, de acordo com comunicado.

*Com Dow Jones Newswires