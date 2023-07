‘Oppenheimer’ usa textos sagrados em cena de sexo e irrita religiosos; entenda o caso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 15:17 Compartilhe

Em Oppenheimer, novo longa-metragem do diretor Christopher Nolan, uma cena gerou protestos entre religiosos na Índia. Segundo membros do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), o uso de texto sacro no filme constituiu um “ataque ao hinduísmo”.

Na sequência citada pelo BJP, o protagonista lê uma passagem em sânscrito em voz alta para a sua amante Jean Tatlock (Florence Pugh), no meio de uma relação sexual. “Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos”, declama o cientista, interpretado por Cillian Murphy. As palavras, ditas pelo deus Krishna no livro Bhagavad Gita, são uma citação que o verdadeiro J. Robert Oppenheimer relembrou após inventar a primeira bomba atômica.

Em uma carta aberta, o comissário de informações Uday Mahurkar alegou que se tratou de “um ataque direto às crenças religiosas de um bilhão de hindus tolerantes”. Para ele, era como “travar uma guerra contra a comunidade hindu”. Ele ainda disse parecer uma “conspiração maior das forças anti-hindus”.

Oppenheimer conquistou a maior bilheteria de um filme de Hollywood na Índia em 2023, com cerca de R$ 7,2 milhões arrecadados no primeiro dia. Com a revolta, muitos hindus pedem que a cena seja deletada do filme. O ministro de Informação e Cultura, Anurag Thakur, exigiu a remoção da cena.

Desde que o governo do BJP chegou ao poder, outras produções também tiveram recepção controversa no país.

A série Um Rapaz Adequado, da Netflix, também foi acusada de ferir sentimentos religiosos devido a uma cena em que uma garota hindu e um rapaz muçulmano se beijam, perto de um templo.

Já o seriado político Tandav, da Amazon, teve que deletar várias cenas depois que seus criadores enfrentaram acusações no tribunal. Segundo o governo do BJP, a obra insultava os deuses hindus e o gabinete do primeiro-ministro.

