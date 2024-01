‘Oppenheimer’ e ‘Barbie’, favoritos a liderarem as indicações ao Oscar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 8:31 Para compartilhar:

A dobradinha “Oppenheimer” e “Barbie”, que lotou os cinemas e tingiu de cinza e rosa as redes sociais no ano passado, é a grande favorita para liderar a corrida ao Oscar, cujos indicados serão anunciados na terça-feira (23).

“Oppenheimer”, que acompanha as atribulações do chamado pai da bomba atômica, iniciou uma exitosa temporada em Hollywood e se coloca como favorito para acumular as indicações aos prêmios da Academia, incluindo de melhor filme e melhor diretor para Christopher Nolan.

“Definitivamente, está na dianteira porque tem peso. É importante e é bem feito”, diz à AFP Pete Hammond, colunista da publicação de entretenimento Deadline. “Nolan é um exagerado. [O filme] tem tudo”.

“Barbie”, de Greta Gerwig, também está no topo das previsões, apesar de ter perdido o trono no início da temporada para “Pobres criaturas”, outro filme dedicado à história de uma mulher descobrindo um mundo dominado por homens.

Embora “Barbie” tenha feito história com o filme de maior bilheteria de todos os tempos, com faturamento global de 1,4 bilhão de dólares (R$ 6,89 bilhões, na cotação atual), Hammond adverte que pode estar em “desvantagem” porque as comédias não costumam sobressair na principal cerimônia de premiação de Hollywood.

“Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese; a crônica surreal “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos; e a comédia dramática “Os Rejeitados”, de Alexander Payne, também estão entre os aspirantes à disputada indicação.

“Pode haver uma surpresa”, avalia Hammond, mas entre o fenômeno “Barbenheimer” e o cenário após as primeiras premiações do ano, “parece fácil prever quais serão os dez indicados”.

Na categoria de melhor direção, o debate é mais tenso, considerando que há apenas cinco vacantes.

As apostas são altas para Nolan e Scorsese, enquanto Lanthimos, Gerwig e Alexander Payne geram expectativas.

– Interpretação –

Nas categorias de interpretação, a disputa se anuncia complexa pela abundância de opções.

Para melhor atriz, Hammond destaca as ganhadoras do Globo de Ouro Emma Stone (“Pobres criaturas”) e Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”).

Carey Mulligan, que interpreta a esposa do compositor Leonard Bernstein em “Maestro”; Annette Bening, protagonista do biográfico “Nyad”; e Margot Robbie, que deu vida à boneca mais famosa do mundo, poderiam completar o quadro, segundo o colunista.

Entre os intérpretes masculinos, ninguém duvida que Cillian Murphy, no papel de J. Robert Oppenheimer, receberá a indicação, “mas a disputa é acirrada”, diz Hammond.

Paul Giamatti, que já tem duas estatuetas e é candidato ao prêmio do sindicato de atores por seu papel no aclamado “Os Rejeitados”, é um forte candidato à indicação, assim como Bradley Cooper (“Maestro”), Jeffrey Wright (“American Fiction”) e Colman Domingo (“Rustin”).

“E, assim, Leonardo DiCaprio poderia ficar de fora da disputa porque esta é uma categoria muito forte”, explica.

O mesmo vale para as categorias de ator e atriz coadjuvantes, que provavelmente serão disputadas por atores como Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling e Willem Dafoe, e atrizes como Emily Blunt, Danielle Brooks, Jodie Foster e Da’Vine Joy Randolph, que tem sido muito comentada.





– Recorde global –

As indicações ao Oscar, chave de ouro da temporada de prêmios em Hollywood, serão anunciadas na terça-feira, em Los Angeles, às 5h30 locais (10h30 de Brasília).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que impulsiona uma campanha por uma representação mais global, recebeu votos de membros de 93 países – um marco.

Especialistas esperam, inclusive, que duas produções de língua não inglesa disputem a cobiçada estatueta de melhor filme, prêmio que costuma ser tradicionalmente atribuído a filmes produzidos nos Estados Unidos.

O francês “Anatomia de uma Queda” (Justine Triet) e a coprodução assinada pelo Reino Unido “Zona de Interesse” (Jonathan Glazer) conquistaram a crítica na Europa e abriram espaço nos Estados Unidos.

Tanto Triet quanto Glazer poderiam levar o prêmio de melhor diretor.

Enquanto o sucesso de Triet, que lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes, não pode concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro porque a França apresentou outro candidato, o drama de Glazer, ambientado em Auschwitz, e baseado no livro de Martin Amis, é um dos favoritos na categoria.

Assim como o espanhol “A Sociedade da Neve” (J.A. Bayona), sobre a odisseia de uma equipe de rúgbi amador do Uruguai, quando o avião em que viajava caiu na Cordilheira dos Andes, em 1972.

A 96ª cerimônia de entrega do Oscar será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel e será realizada em 10 de março em Hollywood.

