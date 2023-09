Opostos não se atraem: estudo aponta que a maioria dos casais são mais parecidos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/09/2023 - 6:02 Compartilhe

Pesquisadores psicológicos não encontraram “nenhuma evidência convincente” de que os opostos realmente se atraem. Eles dizem isso depois de revisar vários milhões de estudos de caso de casais que remontam a 100 anos, até 1903, de acordo com um novo relatório da Universidade do Colorado em Boulder.

“Nossas descobertas demonstram que os pássaros da mesma pena são de fato mais propensos a se reunirem”, disse a autora e doutoranda em psicologia Tanya Horwitz, que analisou mais de 130 traços de personalidade, como lealdade política, uso de substâncias e até idade da primeira relação sexual.

Na grande maioria – entre 82% e 89% dessas características, para ser exato – “os parceiros eram mais propensos a serem semelhantes”, declarou a pesquisa.

“Esperamos que as pessoas possam usar esses dados para fazer suas próprias análises e aprender mais sobre como e por que as pessoas acabam nos relacionamentos que estabelecem”, acrescentou Horwitz.

“Em ambas as análises, características como atitudes políticas e religiosas, nível de educação e certas medidas de QI mostraram correlações particularmente elevadas.”

Bebedores e fumantes também costumam encontrar um parceiro com hábitos semelhantes. Foi até encontrada “alguma correlação” em relação ao número de parceiros sexuais que uma pessoa teve e se foram ou não amamentados durante a infância.

“Estas descobertas sugerem que mesmo em situações em que sentimos que temos uma escolha sobre os nossos relacionamentos, pode haver mecanismos acontecendo nos bastidores dos quais não temos plena consciência”, disse Horwitz.

Este conjunto de pesquisas não estudou casais do mesmo sexo, alegando que “os padrões podem diferir significativamente”.

O estudo também descobriu que os tipos de personalidade extrovertida são uma espécie de anomalia aleatória.

“As pessoas têm todas essas teorias de que extrovertidos gostam de introvertidos ou extrovertidos como outros extrovertidos, mas o fato é que é como jogar uma moeda: os extrovertidos têm a mesma probabilidade de acabar com extrovertidos e introvertidos”, disse Horwitz.

O fenómeno geral de que os opostos não se atraem também pode lançar luz sobre o genoma humano.

“Muitos modelos genéticos assumem que o acasalamento humano é aleatório. Este estudo mostra que esta suposição provavelmente está errada”, disse o autor sênior Matt Keller sobre o que é conhecido como “acasalamento seletivo” na área.

Em seguida, Horwitz e sua equipe procuram ver como essas conexões pessoais podem impactar inadvertidamente a genética futura.

“Se as pessoas baixas têm maior probabilidade de produzir descendentes com pessoas baixas e as pessoas altas com pessoas altas, poderá haver mais pessoas nos extremos de altura na próxima geração”, observou a universidade.

“O mesmo vale para características psiquiátricas, médicas ou outras.”

