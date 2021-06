Opositores de Netanyahu conseguem formar novo governo de Israel

TEL AVIV, 3 JUN (ANSA) – O presidente de Israel, Reuven Rivlin, confirmou nesta quarta-feira (2) que o opositor Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid, conseguiu alianças para formar um novo governo no país.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Rivlin pediu uma reunião no Knesset (Parlamento israelense) para confirmar a nova coalizão, colocando fim ao mandato do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após 12 anos.

O novo governo será composto por partidos de diversas ideologias, como o Azul e Branco, legenda do opositor Benny Gantz, o nacionalista Israel Nossa Casa, de Avigdor Lieberman, Nova Esperança, de Gideon Saar, além dos trabalhistas, o esquerdista Meretz e o partido árabe Raam, de Mansour Abbas.

O pacto foi fechado a poucas horas do fim do prazo. Com isso, a coalizão será liderada pelo centrista Lapid e o ultranacionalista Naftali Bennett, do partido Lamina.

Segundo o termo de compromisso, Bennett ocupará o cargo de premiê nos primeiros dois anos, e Lapid assumirá na sequência.

“O novo governo fará todo o possível para unir todos os componentes da sociedade israelense”, garantiu Lapid ao chefe de Estado. “Nosso compromisso é nos colocarmos a serviço de todos os cidadãos de Israel, inclusive daqueles que não apoiam este governo”.

O presidente de Israel encarregou Lapid de tentar formar um novo governo no último dia 5 de maio, após as negociações fracassadas do atual primeiro-ministro do país depois das eleições de 23 de março.

Há cerca de dois anos, Israel não consegue formar um governo estável e duradouro por conta da desistência de diversos partidos da direita e da centro-direita de apoiar Netanyahu.

Isso porque o premiê foi envolvido em uma série de escândalos políticos. O último governo durou entre maio e dezembro do ano passado. (ANSA)

