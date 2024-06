Opositora Gálvez denunciará ‘competição desigual’ nas presidenciais do México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 17:35 Para compartilhar:

A candidata mexicana à Presidência Xóchitl Gálvez (centro-direita), que perdeu as eleições para a esquerdista Claudia Sheinbaum, anunciou, nesta segunda-feira (3), que apresentará “impugnações” contra as eleições pelo suposto uso do aparato do Estado em favor de sua rival.

“Enfrentávamos uma competição desigual contra todo o aparato do Estado dedicado a favorecer sua candidata […] Apresentaremos as impugnações que [o] provam”, escreveu Gálvez em sua conta na rede social X.

sem/lbc/arm/jb/am/mvv