Candidato opositor Edmundo González deixa Venezuela e pede asilo político na Espanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 08/09/2024 - 7:31 Para compartilhar:

O candidato que enfrentou o presidente Nicolás Maduro na contestada eleição de 28 de julho, pediu asilo à Espanha e deixou a Venezuela na noite de sábado (07/09). “Edmundo González voa neste momento à Espanha em um avião da Força Aérea espanhola”, afirmou à imprensa o ministro de Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Albares, durante viagem oficial à China. Ele confirmou que a Espanha concederá asilo ao venezuelano.

González já estava refugiado na embaixada espanhola em Caracas há alguns dias, após o Ministério Público da Venezuela pedir a sua prisão por “incitação à desobediência” e “conspiração”. A oposição denuncia que houve fraude na eleição, e forças do regime chavista têm reprimido com violência as manifestações que questionam a autoproclamada vitória de Maduro para um terceiro mandato, com 52% dos votos.

+Venezuela revoga de ‘maneira imediata’ custódia do Brasil da embaixada da Argentina

A Justiça venezuelana investiga González pela publicação de atas eleitorais, obtidas em locais de votação, em uma página na internet. Segundo os documentos extraoficiais, o candidato teria obtido 60% dos votos.

O governo afirma que se trata de um material fraudulento, mas até o momento não apresentou provas da vitória de Maduro. Desde as eleições, a Venezuela mergulhou em uma situação de violência e repressão, em que 27 manifestantes foram assassinados, 192 feridos e 2.400 presos, entre eles menores de idade.

Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina estão entre os que têm contestado o resultado proclamado e pedido uma verificação dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral tem sido pressionado pela oposição e pela comunidade internacional para tornar públicos os registros detalhados de votação, o que ainda não aconteceu.

Embaixada argentina sob custódia do Brasil

A saída de González aconteceu um dia depois de a oposição denunciar que a embaixada da Argentina em Caracas estava sob cerco do regime de Maduro. A missão diplomática sob comando do governo de Javier Milei foi expulsa do país, e coube ao Brasil a custódia do lugar, onde permanecem refugiados seis colaboradores da oposição, desde março.

Caracas anunciou a revogação da autorização dada ao Brasil para representar a Argentina, o que foi contestado pelo governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores informou que o país continuará representando os interesses da Argentina na Venezuela, uma vez que “não pode haver revogação unilateral da custódia”.

O Itamaraty afirmou que “seguirá representando os interesses da Argentina na Venezuela até que seja designado um substituto”.