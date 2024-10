Opositor de esquerda e governista de centro-direita vão ao 2º turno no Uruguai

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/10/2024 - 20:49 Para compartilhar:

O esquerdista Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José “Pepe” Mujica, e e o candidato do governo de centro-direita Álvaro Delgado disputarão o segundo turno para definir o próximo presidente do Uruguai, segundo projeções divulgadas neste domingo (27) por emissoras de televisão.

Orsi soma 43,2% dos votos e Delgado, 28%, segundo o Canal 10, com base em dados de Equipos Consultores. Para o Canal 12, que citou o instituto Cifra, Orsi tem 44% dos votos, contra 27% de Delgado.

ad/lbc/atm/rpr