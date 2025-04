Oposição vence eleições em Trinidad e Tobago e Persad-Bissessar retorna ao poder

A oposição em Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago caribenho de língua inglesa perto da Venezuela, venceu as eleições parlamentares de segunda-feira (28), o que significa que a ex-primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar retornará ao poder depois de 10 anos.

O parto de Persad-Bissessar, o Congresso Nacional Unido (UNC, centro), já conquistou mais de 21 das 41 cadeiras da Câmara de Representantes, segundo os resultados parciais não oficiais.

“Tudo indica que o UNC venceu as eleições. Não se tornem pretensiosos nem arrogantes, temos muito trabalho pela frente (…). Quando o UNC vence, todos nós ganhamos”, disse Persad-Bissessar, de 73 anos, a seus eleitores durante a noite.

As pesquisas apontavam o favoritismo da ex-primeira-ministra, que ocupou o cargo entre 2010 e 2015 neste país de 1,4 milhão de habitantes, marcado nos últimos anos pela violência das gangues, crise econômica e por desastres naturais recorrentes.

O ex-primeiro-ministro Keith Rowley, que renunciou em março após 10 anos no poder, reconheceu a derrota de seu partido, o Movimento Nacional Popular (PNM, centro-esquerda): “Está claro neste ponto que perdemos as eleições”, disse.

O revés recaiu diretamente sobre o atual primeiro-ministro Stuart Young, que tentava permanecer no poder e havia assumido o comando do governo após a renúncia de seu colega de partido Rowley.

Quase 1,1 milhão de pessoas estavam registradas para votar.

Em Trinidad e Tobago, uma democracia parlamentar, o modelo de votação é similar ao da antiga potência colonial britânica.

A campanha eleitoral terminou na noite de sábado com comícios do PNM e do CNU.

Conhecido por seu carnaval e suas praias, este país caribenho de língua inglesa, com 1,4 milhão de habitantes, está passando por uma grave crise de segurança e só saiu do estado de emergência, declarado em dezembro de 2024, em 14 de abril.

Segundos dados oficiais, em 2024 foram registrados quase 600 homicídios, muitos deles ligados a gangues criminosas.

Trinidad e Tobago é o segundo maior produtor de gás do Caribe e está passando por um período de recessão econômica, que espera superar explorando o campo de gás “Dragon”, que compartilha com a Venezuela.

Mas em abril, os Estados Unidos revogaram a permissão que permitia que Trinidad e Tobago desenvolvesse o campo, na tentativa de sufocar a economia venezuelana por meio de um esquema de sanções contra o governo de Nicolás Maduro.

