Oposição triunfa em eleições parlamentares na Coreia do Sul

Ansai Ansa 10/04/2024 - 19:01

PEQUIM, 11 ABR (ANSA) – Com a grande maioria dos votos apurados, a principal sigla de oposição, o Partido Democrático (DP), conquistou a maioria na Assembleia Nacional, o parlamento sul-coreano, nas eleições gerais desta quarta-feira (10).

O resultado representa um revés para o Partido do Poder Popular (PPP), do presidente Yoon Suk Yeol.

A eleição reflete o descontentamento da população com a gestão do atual presidente, que assumiu o cargo há dois anos e coleciona problemas como a alta do custo de vida e escândalos de suspeita de corrupção.

Yoon venceu com margem estreita em 2022 contra Lee Jae-myung, candidato do DP, e tem enfrentado dificuldades para aprovar suas políticas conservadoras. No momento, ele ainda está sob pressão de uma longa greve de médicos.

“O PPP fez o seu melhor para fazer política que apoie a vontade do povo, mas os resultados são decepcionantes”, lamentou o líder do PPP, Han Dong-hoon.

Segundo a agência Yonhap, a participação dos eleitores registrou o maior índice em 32 anos, com 67%, alta de 0,8% em relação a 2020, quando 66,2% da população foi às urnas. Em 1992, a participação foi de 71,9%. (ANSA).