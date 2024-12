Oposição sul-coreana pede impeachment de presidente interino

SEUL, 27 DEZ (ANSA) – A oposição sul-coreana anunciou nesta quinta-feira (26) que apresentou um pedido de impeachment contra o presidente interino do país, Han Duck-soo, após a sua recusa de nomear juízes do Tribunal Constitucional para concluir o processo de destituição de seu antecessor, Yoon Suk-yeol.

O deputado Park Sung-joon, que conversou com repórteres na Assembleia Nacional, confirmou que a moção foi apresentada e “será votada amanhã (27).

No momento, o mais alto tribunal da Coreia do Sul tem somente seis dos seus nove juízes. Pressionada para emitir uma decisão dentro de seis meses em relação ao futuro do mandatário, a Assembleia Nacional está com os três assentos vazios desde outubro.

A recusa de Han em nomear os três magistrados mantém estacionado o processo de impeachment de Yoon, acusado de insurreição na tentativa fracassada de impor uma lei marcial que durou apenas seis horas.

Caso os assentos continuem vagos, os seis juízes precisarão decidir por unanimidade para confirmar o impeachment do presidente de direita. (ANSA).