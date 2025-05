Oposição se mobiliza para abrir CPMI do INSS; entenda

A oposição no Congresso Nacional está prestes a instalar uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar um suposto esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que, segundo a Polícia Federal, pode ter causado um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) informou à CNN que a oposição já tem as assinaturas necessárias para a abertura da CPMI. “Nós já temos as assinaturas do Senado, como você anunciou, tem quase 30. Já temos mais de 100 assinaturas de deputados”, relatou.

Para a abertura de uma CPMI é preciso assinaturas de 27 senadores e 171 deputados federais. Ainda segundo Marinho, “na próxima semana, a gente vai conseguir o número suficiente (na Câmara)”.

Na visão do senador, a comissão é essencial para esclarecer o suposto esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Ele ainda explicou que, segundo o regimento do Congresso Nacional, a leitura do requerimento de abertura da CPMI no início da sessão resulta em sua instalação automática.

Marinho ainda criticou a gestão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. “São os mesmos personagens, os mesmos métodos. Nós já sabemos o final desse filme”, completou.