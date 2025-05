Oposição protocola pedido de CPMI do INSS no Congresso Nacional

A oposição protocolou na tarde desta segunda-feira, 12, o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O pedido conta com 259 assinaturas de deputados e senadores e é capitaneado pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

O documento prevê 30 parlamentares na comissão, sendo 15 deputados e 15 senadores. O custo total para a abertura da CPMI será de R$ 200 mil.

Bolsonaristas pressionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para acatar a criação da CPMI. Entretanto, Alcolumbre segue a linha do Palácio do Planalto e deve engavetar o pedido.

*Em atualização