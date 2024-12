Oposição prepara pedido de impeachment contra Derrite após abusos de PMs

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 05/12/2024 - 20:39 Para compartilhar:

A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pretende protocolar nesta sexta-feira, 6, um pedido de impeachment contra o secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite. A informação foi confirmada por fontes do partido ao site IstoÉ.

O partido fundamenta o pedido nas recentes ocorrências de violência cometidas por policiais militares. Segundo os deputados, o secretário perdeu o controle sobre a Polícia Militar e teria cometido “crime de responsabilidade” ao ser conivente com as ações.

Para a legenda, declarações de Derrite favoráveis à violência policial, bem como a retirada de câmeras corporais utilizadas pelos agentes, reforçam a denúncia. Nas últimas horas, no entanto, o secretário recuou, afirmando que as ações não refletem o trabalho da Polícia Militar como um todo.

O documento será entregue à Mesa Diretora da Alesp, que decidirá se o processo terá continuidade ou será arquivado. A expectativa, contudo, é que o pedido seja engavetado pelo presidente da Alesp, André do Prado (PL).

Guilherme Derrite enfrenta uma crise após diversos casos de abuso de autoridade e violência envolvendo policiais militares. Nas últimas semanas, pelo menos três episódios de grande repercussão nacional foram registrados.

O mais grave ocorreu quando um soldado da PM jogou um homem, previamente abordado, de uma ponte na Zona Sul de São Paulo. Vídeos gravados por testemunhas mostram a ação do policial e a conivência de pelo menos 12 colegas. O agressor foi preso, outros policiais foram afastados, e a vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Outro episódio que intensificou a crise foi registrado em um supermercado na capital paulista. Um PM disparou 11 tiros e matou um homem que havia furtado três pacotes de sabão.

Ainda, um terceiro caso ocorreu na Vila Mariana, também em São Paulo, onde um PM atirou à queima-roupa contra um jovem desarmado.

Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar.