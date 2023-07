Oposição na África do Sul forma coalizão para derrotar CNA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 11:09 Compartilhe

Os movimentos de oposição na África do Sul formarão uma coalizão para tentar derrotar o Congresso Nacional Africano (CNA), o histórico partido no poder, nas eleições gerais do próximo ano, anunciou um grupo de sete partidos nesta segunda-feira (3).

“Pela primeira vez desde 1994, o partido governista deve perder sua maioria”, afirmaram os partidos reunidos, liderados pelo principal movimento de oposição, a Aliança Democrática (DA), em um comunicado conjunto.

“As eleições de 2024 oferecem uma oportunidade sem precedentes para que o povo sul-africano eleja um novo governo capaz de tirar nosso país das múltiplas crises que enfrenta”, acrescenta a nota, em referência à crise econômica e social na principal potência industrial do continente.

Nos últimos 10 anos, o CNA regrediu nas urnas: o partido histórico de Nelson Mandela enfrenta uma crescente insatisfação causada pelo desemprego, desigualdade e graves problemas no fornecimento de energia elétrica.

