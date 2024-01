Oposição italiana faz apelo contra envio de armas para Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 JAN (ANSA) – A oposição ao governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, alertou nesta sexta-feira (19) que o país deve evitar alimentar conflitos exportando armas, especialmente para o Oriente Médio, devido ao risco delas serem usadas para cometer crimes de guerra.

A declaração foi dada por Elly Schlein, líder do Partido Democrático (PD), maior sigla de centro-esquerda da Itália, durante uma reunião com membros da legenda em Gubbio.

“Devemos enfrentar a questão de evitar alimentar estes conflitos, de evitar enviar e exportar armas para os conflitos, para a guerra no Oriente Médio, neste caso particularmente para Israel”, afirmou ela.

Segundo Schlein, isto acontece porque “não podemos arriscar que armas sejam usadas para cometer o que poderia ser interpretado como crimes de guerra”.

O governo de Israel travou uma campanha militar para eliminar o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza após o ataque brutal e sem precedentes de 7 de outubro contra o território israelense, que provocou a morte de mais de 1,2 mil pessoas e fez cerca de 250 reféns.

O conflito também já deixou mais de 24 mil cidadãos mortos no enclave palestino desde o início da guerra, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

Hoje, o enviado especial russo para o Oriente Médio, Mikhail Bogdanov, pediu a Musa Abu-Marzouk, membro do Politburo do Hamas, para libertar todos os reféns, incluindo três cidadãos russos.

A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citada pela agência Ria Novosti. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias