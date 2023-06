Oposição encerra candidaturas para primárias que definirão rival de Maduro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2023 - 21:09 Compartilhe

A fragmentada oposição venezuelana encerrou neste sábado o período de candidaturas para as primárias que irão definir o adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições do ano que vem.

Um total de 14 candidatos se inscreveram para participar da votação interna, prevista para 22 de outubro, entre eles Henrique Capriles, duas vezes candidato à presidência; María Corina Machado, ex-deputada da ala mais radical da oposição; e Freddy Superlano, que assumiu o lugar de Juan Guaidó depois que ele fugiu para os Estados Unidos.

“Queremos que as primárias sejam bem-sucedidas e fortaleçam a opção daqueles que desejam uma mudança na Venezuela”, disse Henrique Capriles, que enfrentou Hugo Chávez (1999-2013) em 2012 e Maduro em 2013.

“É uma oportunidade de reorganização”, expressou Capriles, após se candidatar. “Em que Maduro irá apostar? Em um fracasso das primárias, em dividir a oposição e em promover a abstenção.”

A Venezuela está “se organizando com um único propósito, que é o de colher a vitória em 2024”, disse María Corina Machado ontem, ao se candidatar.

